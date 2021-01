Kuulus MMA-võitleja pragas vinguvate tennisemängijatega: võtke ennast kokku! 

8. veebruaril algavate Austraalia lahtiste jaoks sõitsid tennisemängijad kohale juba jaanuari keskel, sest enne kuu lõpus algavaid soojendusüritusi peavad nad viibima kaks nädalat hotellitubades karantiinis. Meeste tennise esireket Novak Djokovic oli üks neist, kes palus võistluste korraldajatelt mängijaid veidi leebemalt kohelda ehk neid tihedamalt testida ja võimaluste korral kolida nad hotellidest eramajadesse, kus saaks tenniseväljakuid külastada.

Kummalise kommentaariga sai hakkama 28aastase Bernard Tomici tüdruksõber Vanessa Sierra, kes kurtis hotellituppa lukustamise kohta, et peab sel ajal ise oma juukseid pesema!

Ka Eesti naiste esireket Anett Kontaveit rääkis, et olukord on keeruline. „Ma pole kunagi olnud sellises olukorras. Mitte keegi meist pole,“ kirjutas Kontaveit The Sydney Herald veergudel. Ta lisas, et ei tea, kas suudab pärast kahenädalast isolatsiooni mängida oma parimat tennist. „On, nagu on, aga me mõistame, miks on terviseametnikud nii ettevaatlikud.“

Tennisemängijate keerulised olud ja kurtmine ei ole aga arusaadavad MMA-võitlejale Conor McGregorile, kes valmistub Abu Dhabis peetavaks matšiks ja on selle jaoks mitmeid perioode viibinud eneseisolatsioonis.

Conor McGregor. Foto: MIKE BLAKE/Scanpix