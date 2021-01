Vehklemine „Kord tuli isegi kohtunik minu juurde ja palus isale öelda, et ta hoogu maha tõmbaks.“ Oliver Lomp , täna 19:00 Jaga: M

ALATI LÕBUS! Kui veel paar aastat tagasi olid treeningutel jõuvahekorrad treener Meelis Loidi ja õpilase Karoliine Loidi vahel võrdsed, siis nüüd isa enam tütart ei võida. Treeningud on aga alati lõbusad! Foto: Tiina Kõrtsini

Mullu Eesti epeemeistrivõistlustel täiskasvanute seas esimese medali võitnud Karoliine Loit on oma isa, legendaarse vehkleja Meelis Loidi käe all harjutanud terve elu ning võtnud kindlaks sihiks papa saavutused ületada. Sarnaselt teiste Eesti vehklejatega on ka tema viimane aasta olnud keeruline, aga kuna trennid isaga on lõbusad, ei kavatse 20aastane vehklemispiiga epeed nurka visata.