Anterselva tavadistantsi võitis Loginov, Zahkna avas Eesti meeste punktiarve 

Rene Zahkna jättis tiirudes üles vaid ühe märgi, kaotust võitjale kogunes 4.06,8, mis andis 38. koha. "Hea meel on laskmise üle, sõidus suurt ime pole paari nädalaga juhtunud. Täna oli taktiline sõit, oskasin hinnata omi võimeid ja hoidsin end tagasi, et keerulistes kohtades ei tuleks totrat kaotust," sõnas tänavu esmakordselt punktidele jõudnud Zahkna etapi järel ERRi ülekandes.

Zahkna lootis, et ta tänased puntkid polnud erand. "Eks iga tiimi liige ootab olenemata formaadist punkte. Valem on sama, lase puhtalt ja sõida kiiresti. Minu laskmine tuli täna lõpuks välja. See polnud õnn, vaid olen harjutanud,” nentis Zahkna, et ta on läinud tiirus enesekindlamaks.