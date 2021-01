Monte Carlos rallidebüüdi teinud vormelitäht: WRC-sõitjatel on terasest munad 

Alpine-Renault vormelitiimis sõitev Esteban Ocon oli Monte Carlo stardis neljapäeval, kui ta läbis Alpine A110Sga väljaspool arvestust kaks katset. Prantslane nentis, et autoga libedal teel sõitmine vajas harjumist, sest tal varasem kokkupuude ralliga sisuliselt puudus.

"See oli lõbus, väga vinge. Mulle väga meeldis nende teedel veedetud aeg. Esimeseks rallikogemuseks polnud see muidugi kõige lihtsam koht, kus alustada," sõnas Ocon. "Aga mida rohkem sõitsin, seda mugavamalt end autos tundsin."

24aastane prantslane on vormel 1 sarjas osalenud neli hooaega, möödunud aastal tuli ta Sakhiri etapil teiseks ja hooaja kokkuvõttes lõpetas 12. kohal. Mehe sõnul oli rallil sõitmine väga erinev ringradade läbimisest.

"Väga palju oli keerulisi osi, kus pidamine muutus, mistõttu oli see väga erinev sellest, millega olen harjunud. Samuti sa pead kuulama kaardilugejat, mis pole lihtne. Sa keskendud alles kurvi läbimisele, kui juba kuuled, mis tuleb järgmiseks," kirjeldas ta. "Lõpuks sain sellega paremini hakkama."

Mehelt uuriti, mida ta arvab WRC-sõitjatest. "Nad on kangelased! Mida muud ma öskan öelda," lausus Ocon. Ta tõdes, et on varem vaadanud masinate pardakaamerate salvestisi, kus ralliässade esituses tundub kõik väga lihtne ja kontrollitud.