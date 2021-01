GALERII | Noor Audentes kaotas, aga võitles iga punkti eest kulla hinnaga 

Ta lisas, et eelkõige said tema hoolealused täna lisaks emotsionaalsusele õpetuse, kuidas suurt kohtumist mängida. „Samas oleksin tahtnud näha täna veidi paremat mängu, aga meil on alates 16. detsembrist (kui anti positiivsed koroonaviiruse proovid- toim) selja taga keeruline periood ja meie noore tütarlaste võistkonna puhul oleks keeruline loota, et oleksime suutnud üllatuse sepistada,“ lisas Ojamets.

Taltechi poolt värskelt Eesti meistriks kroonitud Julija Mõnnakmäe sõnas, et võistkonnale seatud ülesanne sai täidetud. „Ega see polnud lihtne, sest noored tulevad alati hurraaga peale. Eks me alustasimegi rapsimisega, aga me pole pikal ka mänginud,“ nentis koondise sidemängija. „Aga mul ei tekkinud kordagi tunnet, et see mäng võiks käest minna. Samas tuleb öelda, et noored olid ka tublid. See oli neile esimene kord nii suurt mängu mängida.“