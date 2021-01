VIDEO | Žalgiris võitis Euroliigas viimase sekundi viskega, CSKA sai taas tappa 

Senine tabeliliider CSKA kaotas viimasest neljast mängust kolmanda, mistap võis Barcelona võidu puhul tõusta nendega esikohta jagama. Sellega said katalaanid kindlalt hakkama, kui võõrsil alistati Belgradi Crvena Zvezda 72 : 60. Barcelona parimana tõi jänki Cory Higgins 14 silma, hispaanlane Pierre Oriola toetas teda 12 ja lätlane Rolands Smits 11 punktiga.

Žalgirise parim oli 21 silmaga Lauvergne, Panathinakose edukaimad oli 16 punktiga Sloukas ja Georgios Printezis. Leedukatel on tabelis tosin võitu, millega jagatakse kuuendat-seitsmendat kohta. Euroliiga tabel on samas väga tihe, sest 12. kohal oleval Maccabil on Žalgirisest vaid kaks võitu vähem.