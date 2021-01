JÕHKER! Soome suusataja pääses napilt varvaste amputeerimisest 

26aastane Roivas sai tugeva külmakahjustuse ning viibib endiselt Prantsusmaal haiglas. „Kui jõudsin laupäeval siia, siis diagnoositi varvastel kolmanda kategooria külmakahjustus. Kui arstiga paar päeva hiljem rääkisin, siis ta tõdes, et alguses oli oht, et nad võivad amputeerida,“ rääkis naine Iltalehtile. „Õnneks hakkas veri jälle ringlema.“

Reedel normaliseerus vereringe ka viimases sõrmes ja varbas. Roivas kinnitas, et nüüd on amputeerimise oht viimaks läbi. „Arsti soovitusel ei tohi ma kuu aega kasutada jalanõusid. Mis tähendab, et ma ei saa ka suusatada.“

Roivase sõnul levis võistluse eel valeinfo, sest ühel hetkel väideti, et külmakraade on 14, aga tema sõnul oli tegelikult 26. „Kõige tähtsam on, et sellist asja ei korduks enam kunagi,“ ütles soomlanna.