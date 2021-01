Mihhail Lotman | Jalgpallitaktika kolmest murrangulisest muudatusest. Filosoofiliselt 

Üks esimesi selliseid teaduslikult põhjendatud skeeme oli niinimetatud püramiid, mida nimetati ka viieseks liiniks. Viis ründajat, aga on mõeldud selle peale, et ründajateni on vaja pall viia. Kaitsele mõeldi natuke. See oli pikka aega juhtiv skeem ning inglased kasutasid seda eri nimede all, näiteks WM või lihtsalt W. Inglased kasutasid skeemi, kus viieses ründeliinis olnud inside forward liikus tahapoole. Sel positsioonil oli kaks mängijat, mille tulemus tekkiski skeemile W. Oluline oli see, et selle tulemusel rünnakute efektiivsus suurenes, ja Inglismaa koondis kasutas seda taktikat 1960ndate keskpaigani. Alles treener Sir Alf Ramsey muutis seda (4-4-3) ja toona arvati, et see on traditsioonilise jalgpalli hukutamine.

***

Minu totaalne armastus kuulub totaalsele jalgpallile. Sellel on mitu eellugu. Üks esimesi variante oli Austria imemeeskond 1930ndatel. Idee seisnes selles, et kogu meeskond osaleb rünnakus, aga täiesti uus oli pidev positsioonide vahetamine. Huvitav on see, et selle meeskonna üks juhtivmängijaid Ernst Happel oli hiljem Hollandi meeskonna treener. Alguses klubitasandil, aga 1978. aasta MMil oli ta koondise treener, ehkki Hollandi totaalse jalgpalli ideoloogiat tavaliselt temaga ei seostata.

Enne esimest maailmasõda domineeris Briti jalgpall, aga teisel kohal oli Austria-Ungari. Pärast sõda lagunes see Austriaks, Ungariks ja Tšehhoslovakkiaks. Kusjuures need kolm meeskonda olid Mandri-Euroopas parimad. Eespool nimetatutest võib kõige kuulsamaks nimetada Ungari kuldset meeskonda, kelle treener oli Gusztáv Sebes.

See oli fantastiline meeskond. Tulemus 42 võitu, seitse viiki ja üks kaotus. Kusjuures kolme viiki neist ma ei arvestaks, sest need olid Nõukogude Liidu vastu peetud mängudes, mida ei tohtinud võita. Ainus dramaatiline kaotus pärineb 1954. aasta MM-finaalist Lääne-Saksamaale. Räägitakse, et kõige dramaatilisemad kaotused finaalides pärinevadki 1954. ja 1974. aastast. Neist teises kaotas totaalset jalgpalli mänginud Holland. Mõlemal korral õnnestus sakslastel seda teha oma füüsilise võimekuse abil. Peab ütlema, et Ungari üks parimaid ründajaid Ferenc Puskás mängis 1954. aastal vigastatuna, ehkki ta avas skoori juba kuuendal minutil. Ta ei saanud täisjõuga mängida ja Ungari tundis veel ühest oma põhitegijast puudust, aga see ei vähenda sakslaste töövõitu.

Neli aastat tagasi korraldas BBC suure küsitluse, kus pandi kõikide aegade parimad meeskonnad pingeritta, ja Hollandi kuldne meeskond oli esikohal. Vähem on tuntud niinimetatud zemanlandia, kui Tšehhi treener Zdeněk Zeman tõi kolmanda liiga keskel virelenud Foggia kolme aastaga kõrgliigasse.

Nüüd pööraksin tähelepanu „sajandi mängule“, kui 1953. aastal lõppes Inglismaa–Ungari kohtumine 3 : 6. Inglismaa oli kodus varem kaotanud vaid Iirimaale, 1949. aastal.