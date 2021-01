Uus mees rallimaailma tipus: „Viimase nädala jooksul olen elanud kiirusega 150 km/h.“ 

Monte Carlo ralli on Neuville'il ja Wydaeghel sujunud igati viisakalt, sest neil puudus igasugune varasem koostöö kogemus. Laupäevased kaks kiiruskatset olid neile vastuolulised: kõigepealt jäädi kiirematest maha 42 sekundiga, kuid kümnes katse võideti! Mehed on kenasti poodiumi konkurentsis.

Seis kümne kiiruskatse järel. Kliki pildil!

„Päeva teise kiiruskatsega olen rahul, aga esimesega mitte. Ma ei leidnud esimesel head rütmi ja see tekitas frustratsiooni. Tulime siia tulemust tegema, aga ma ei leidnud head rütmi. Meie legendis oli palju parandusi ja eksisin vahepeal ära. Vabandan Thierry ees,“ rääkis Wydaeghe WRC telekanali otseülekandes.

Ta jätkas: „Heastasin end teisel katsel. Andsin endast parima ja kiiruskatse võit oli tore. Viimase nädala jooksul olen elanud kiirusega 150 km/h. See on suur väljakutse ja õpin iga päev uusi asju. Kõik meeskonnakaaslased toetavad mind ja mul on neilt kõigilt palju õppida.“