WRC Tänak andis katkestamise järel põgusa kommentaari Ohtuleht.ee , täna 13:17

Ott Tänak (vasakul). Foto: Hyundai Motorsport GmbH

Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks läks Monte Carlo ralli täielikult aia taha, sest laupäeva hommikul purunes kaks korda eestlaste Hyundai rehv, kuid kaasas oli vaid üks varuratas. See tähendas, et nende jaoks oligi ralli läbi, sest reeglid näevad ette, et eestlased ei pääse pühapäeval uuesti starti ega saa seega osaleda ka punktikatsel.