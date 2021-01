Pettunud Andrea Adamo: me polnud täna Hyundai tasemel 

"Kui peame praeguse põhjal meie olukorda hindama, siis ei saa me tehtud töö üle uhked olla. Meie esitus pole olnud selline, mida tahaksime näidata. Kahjuks kaotasime Oti ja Martini [Järveoja], kuna neil purunes kaks rehvi. See on ainsaks korraks MM-sarjas, mil me ei saa pühapäeval taasliituda. Seega jäävad punkitkatset vaatavad fännid ilma ühest piloodist. Kuid reeglid on reeglid ja neid peab järgima. Suurt midagi polegi lisada, me pole täna olnud Hyundaile vastaval tasemel. Kuid oleme varasemast õppinud, et ralli pole kunagi läbi enne kui ta päriselt läbi on. Eriti käib see Monte kohta," lausus Adamo meeskonna pressiteate vahendusel.