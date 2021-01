Latvala: praegu on kõik väga hästi, kuid Monte Carlos võib alati üllatusi juhtuda 

Samas leidis ta, et Monte Carlo näol on tegu keerulise ralliga ning enne, kui etapp päriselt läbi on, ei maksa hõisata.



Üldarvestuses liidrikohta hoidva Sebastien Ogier' jaoks on olud olnud keerulised. Seni on saanud tiitlikaitsja ja seitsmekordne maailmameister aga oma esitusega rahule jääda.

"On olnud hea, kuid mitte täiuslik päev. Esimene kiiruskatse toimus ülikeerulistes tingimustes, kuid läks väga hästi. Surusin kõvasti, seega olen õnnelik, et jõudsin finišisse ja suutsin sellise kiiruse juures auto teel hoida. Teine katse oli meile palju raskem. Olud olid väga ekstreemsed ning mul polnud üldse pidavust, kaotasime palju aega võrreldes sõitjatega, kes meist enne rajale läksid. Vast ei õnnestunud meil kõige paremini ka rehvide kasutamine, kuid me alles õpime nendega toimima. Viimaseks katseks olid tingimused kõvasti muutunud ning sõitsin puhtalt. Kõige tähtsam on see, et juhime. Peame seda hoidma," lausus Ogier.

Hetkel teisel kohal olev Elfyn Evans jääb tiimikaaslasest maha 13,0 sekundiga. Waleslane usub, et täielikult tal tänane päev ei õnnestunud ning loodab, et homme õnnestub tal Ogier'd survestada.

"Ma ei alustanud esimest katset kõige paremini. Kui rütmi kätte sain, polnud aeg nii halb, kuid Seb oli mõistagi väga tugev. Teisel katsel oli pidavust vähem, kuid me ei jäänud Sebist kuigi palju maha. Viimane katse oli keeruline. Proovisin puhtalt sõita ja tundus, et kõik läks normaalselt. Me ei võtnud päevast kõike, mis võtta oli, ning ma polnud piisavalt julhe, kuid sellistes tingimustes on tähtis leida tasakaal. Proovime homme pinget hoida," sõnas Evans.

Kolmandat positsiooni hoidval Kalle Rovanperäl esines viimase katse ajal raskusi, sest ta kaotas oma kõrvaklapid ära. Sellegipoolest leidis soomlane, et sõitmisega sa ta hästi hakkama.