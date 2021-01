Kergejõustik Kahe sõbra tõkkejooksuduellid viivad ala Eestis vingele tasemele Deivil Tserp , täna 19:03 Jaga: M

MEENUTUS: Nii jooksid Keiso Pedriks (51) ja Karl Erik Nazarov (20) mullu Eesti sisemeistrivõistlustel. Foto: Heiko Kruusi

Eesti tõkkesprindis on tekkinud äge konkurents. Head semud Keiso Pedriks ja Karl Erik Nazarov pakuvad publikule haaravaid etendusi. Nad madistavad justkui Eduard Vilde näidendi "Pisuhänd" surematud tegelased Vestmann ja Piibeleht – kord on Pedriks peal ning Nazarov all, ja siis jälle vastupidi.