Eesti tulevane kultuuriminister: teadmisi ja kogemusi on mul rohkem spordivallas 

Möödunud kümnendil hoidsid kultuuriministri portfelli enda käes Laine Jänes, Rein Lang, Urve Tiidus, Indrek Saar ja Tõnis Lukas, kes pigem olid tugevad kultuurivaldkonnas. See muutub uues valitsuses, kui positsiooni saab senine riigihalduse minister Anneli Ott, kes 1999. aastal sai kõrghariduse Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Kuna tulevane kultuuriminister on sporditeaduse haridusega, kas see on siis tema tugevam külg? "Ma arvan, et see on täiesti loogiline, sest teadmisi ja kogemusi on mul selles vallas rohkem. Kultuur on igale eestimaalasele oluline. Ma ei salga, et valdkondi on väga palju ja kõigi nendega ma tuttav pole," rääkis Ott.

Kas Eestil on varem olnud kultuuriministrit, kes oleks rohkem tugev spordi teemadel? "Pigem on see olnud teistpidi," nentis Ott, et tema taust on eelkäijatest erinev. "Covidi raames on kultuur kõigile inimesele väga tõsine teema. Kõik on mures et see valdkond saaks toetatud ning need inimesed saaksid tegeleda sellega, millega nad on leiba teeninud ja kus on nende süda"



Keskerakondlane tõdes, et kultuurivaldkond on koroonakriisiga saanud tõsiselt pihta. Õhtuleht uuris naiselt, et mis saab Team Estoniast ja sinna soovitavast rahast.

"Kindlasti ei oska ma täna nii spetsiifiliselt vastata," ütles ta. "Ma polnud läbirääkimiste laua taga. Nendesse teemadesse peab täpsemalt sisse minema. Loodetavasti on tänavu olümpia aasta, teemad on tõsised ja nende nimel tuleb pingutada."

Lahkuv kultuuriminister Tõnis Lukas tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku võtta vaktsiinisaajate pingerea koostamisel arvesse Eesti

tippsportlaste ja nende tugipersonali tähtsust ning korraldada nende vaktsineerimine pärast oluliste eesliinitöötajate vaktsineerimist. Tema poolt välja toodud sportlaste esialgses nimekirjas oli 78 ja tugipersonali nimekirjas 33 nime.

Kaja Kallas seda õigeks ei pidanud. "Minu arvates on esmane kaitsta eakaid, tervishoiutöötajaid, õpetajaid, et koolid saaks lahti hoida. Need peaksid olema prioriteedid, et hoida ühiskonda lahti ja normaalselt toimima," rääkis reformierakondlane teisipäeval.