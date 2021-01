VIDEO | Algviisikusse murdnud Drell aitas Pesaro kindla võiduni. Peatreener: ta peab tänama klubi ja jumalat 

Kohtumise järel tõstis Pesaro peatreener Jasmin Repeša 20aastase eestlase eraldi esile."Oleme palju panustanud Drelli (vigastusest) taastumisele. Ta peab tänama klubi ja jumalat, sest kõik töötavad selle nimel, et ta saaks kvaliteetseks mängijaks. Pikalt on käidud valet teed, õigele rajale pöördumine pole lihtne. Vaikselt see õnnestub. Seda tänu temale endale kui ka kogu võistkonnale," vahendas portaal Sportando peatreeneri sõnu.