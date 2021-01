Norralane sajatas Venemaa suusaässa: need trikid sobivad poksiringi, mitte suusavõistlustele 

Meenutagem, et Soome koondise ankrumees Joni Mäki tuli lõpusirgele enne rivaali ja üritas oma kohta hoida. Bolšunov leidis, et konkurent tõkestas teda reeglitevastaselt ja äsas tema suunas kepiga.

Pärast lõpetamist kihutas Venemaa äss soomlasele sisse ning too kukkus justkui niidetult pikali. Võistlusel kolmandana finišisse jõudnud Venemaa esindus diskvalifitseeriti.

Bolšunovi tegevus paneb Iverseni muretsema suusatajate ohutuse pärast. Juba laupäeval oli venelane ohtlikult tegutsenud, kembeldes norralastega. "Mõnikord kaotab Bolšunov kontrolli. Ta on grupis teistele ohtlik. Nägime, et ta kipub üle kuumenema. Need trikid sobivad poksiringi, mitte suusavõistlustele."