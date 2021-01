UUS ELU: Rootsi koroonareeglid muutsid Norra suusakoondise tegevuskava 

Plaane sundis muutma Rootsi valitsuse hiljutine otsus keelata reisimine Norrast Rootsi. Rootslased üritavad pidurdada Suurbritannia koronaviiruse mutatsiooni levikut riigis, sest just Oslo piirkonnas on avastatud palju Covid-19 uut, kergemini nakkavat tüve.

"Lühikese aja jooksul juhtub palju. Reeglid muutuvad ja seetõttu tuli meil reisiplaane muuta. Me ei tahtnud riskida, et suusatajad kolmapäeval Rootsi ei pääse. Nüüd jõudsid kõik sportlased sihtkohta, kuid mõned võistkonna tugimeeskonna liikmed on alles teel," ütles Norra koondise juht Espen Bjervig Aftonbladeti andmetel Rootsi TV-le.