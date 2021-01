VANDENÕU! KÕIK ON SEOTUD: kuidas Kaja Kallase valitsus sundis Ott Tänaku katkestama! 

Peavooluajakirjandus peab järgnevat kindlasti vandenõuteooriaks. Otsustage igaüks ise. Igatahes saab see alguse möödunud aasta 13. veebruaril, veel enne koroonapandeemiat, mil WRC-karusell alustas Rootsi rallit. Kaja Kallas kirjutas seepeale Twitteris: „Vabandan, aga jälle ralli? Kas tõesti on selle järele nii suur tellimus, et kõikide uudisportaalide kõige tähtsamad uudised on rehvivalikust ja teekattest? Võib-olla olen lihtsalt erand.“