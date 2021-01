Luisa Rõivas treenib IRONMAN 70.3 triatloniks: mind aitab tohutu tahtejõud 

Koos abikaasa Taaviga triatloni starti mineva Luisa sõnul pole ta olnud väga sportlik, kuigi alates oktoobrist on ta Argo Aderi abiga jõusaalis treeninud. Tema kõige pikem jooksudistants on siiani olnud 14 kilomeetrit. Nüüd alustab ta spetsiaalse treeningkavaga, mida saavad kaasa teha kõik triatloniks treenimise huvilised.

Triatloni aladest toob Luisa esile ujumise. "Vesi ja ujumine mulle meeldivad. Seni olen aga ujunud pigem jalgadega ja kätega pole midagi teinud – kroolida ma üldse ei oska. Lootuses, et mind õpetatakse kätega tööd tegema, pean ujumisdistantsi kõige nauditavamaks," sõnas Luisa. Pisut pelgab ta mõtet väljaspool basseini ujumisest, sest tume vesi ja põhja mitte nägemine on hirmutav.

"Sõita rattaga 90 kilomeetrit ujumisele otsa on täiesti ajuvaba. Aga ma arvan, et ma ära ei sure ja pilti tasku ei pane. Mul on tohutu tahtejõud."