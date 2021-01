Karel Tammjärv: süstisin kasvuhormooni kõhunaha alla hilisõhtul 

"Kasvuhormooni kasutamine on üsna sage ja ma seetõttu ei mäleta, millal see algas," rääkis Karel Tammjärv. "Süstisin seda kõhunaha alla hilisõhtul. Seda süstisin ülepäeviti või kolm korda nädalas kolme nädala jooksul ning siis oli paus. Süstlas olevat preparaati doseerisin selliselt, et ühest süstlatäiest jätkus ca kaheksaks korraks. Seda kasutasin pigem treeningtsükli ajal, kuid võis sattuda ka võistluste perioodile."