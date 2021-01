Latvala usub, et hoolealune purustab tema pikalt püsinud rekordi 

Latvala arvab, et tema 20aastane kaasmaalane võib tema saavutuse üle lüüa käimasoleval hooajal, kuigi aega on selleks kõvasti rohkem.

"Ütlesin juba varem, et eeldan, et rekord puruneb sel aastal. Arvan, et Kallel on piisavalt potentsiaali, et üsna kiiresti oma esimese võiduni jõuda," lausus Latvala hooaja avaetapile järgnenud pressikonverentsil.