Wayne Gretzky 60! Ainus sportlane, kelle rekordid jäävad alatiseks ületamatuks 

Kui Michael Schumacher võitis 2004. aastal oma seitsmenda vormel 1 maailmameistritiitli, arvati, et seegi rekord jääb igaveseks püsima. Täna on Lewis Hamilton samal pulgal ning arvestades Mercedese võimsust, läheb britt ilmselt ka eest ära. Kui jalgpallikuningas Pele lõi oma karjääri 757. ametliku värava, eeldati samuti, et see arv on alistamatu. Tänaseks on Portugali ründajal Cristiano Ronaldol koos juba 760 väravat. Ent ükski tervelt mõtlev inimene ei näe võimalust, et keegi saaks vastu Gretzky statistikale. See lihtsalt pole võimalik. Gretzky sai maailma tugevaimas hokiliigas ehk NHLis mängitud 1487 kohtumises kirja uskumatud 2857 punkti, millest 894 olid väravad ja 1963 väravasöödud. Keskmiselt teeb see 1,92 resultatiivsuspunkti mängus.