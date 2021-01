Võrkpall VOLLENOORTE IMELINE TEEKOND: „Juba ainuüksi finaali jõudmine oli üliäge!“ Kadi Parts , täna 21:16 Jaga: M

FINAAL! Eva Liisa Kuivonen (nr 4) rünnakul, taustal julgestamas Maren Mõrd (nr 9) ning Kuivoneni selja taga sidemängija kohal Häli Vahula. Foto: Robin Roots

Noor Audentese võrkpallinaiskond pidi Eesti karikafinaalis vastu võtma küll kaotuse, kuid nad ei lasknud seetõttu pead norgu. Mängijate sõnul on tänavuse edu taga eelkõige uus treener Andrei Ojamets, kes omakorda sõnas, et koolitüdrukutest koosneva võistkonna suurimaks mureks on ebaõnnestumiste liigne läbielamine.