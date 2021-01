UUED DETAILID DOPINGUAFÄÄRIS: Alaveri hoolealused lobisesid uurijatele kõik välja. „Mati nägi minus potentsiaali ja tahtis aidata. Doping oli ainuvõimalik samm." 

2019. aasta märtsis Austrias Seefeldis lahvatanud dopinguskandaali vast meeldejäävaim hetk – vähemalt eestlaste jaoks – oli pressikonverents, kus tippsuusataja Karel Tammjärv teatas Eesti üldsusele ootamatult, et on Mati Alaveri soovitusel juba aastaid dopingut kasutanud. Ülestunnistus ei piirdunud vaid selle, niigi jahmatava uudispommiga. Sportlane jagas üllatava aususega avalikkusega selliseid mahlakaid detaile, mida ilmselt enamik eestlasi poleks eales oodanud. Selgus, et Eesti suusaparemik eesotsas legendaarse treeneri Alaveriga on olnud osa rahvusvahelisest dopinguskeemist.