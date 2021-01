Mainekas ralliportaal: näib, et Tänaku ja Hyundai koostöö pole veel sujuma hakanud 

"Tänaku katkestamine on eriti valus, arvestades, et ta juhtis avapäeva lõpus ning kui tal oleks laupäeva hommikul olnud autos üks varuratas veel, oleks ta saanud jätkata. Kuid asjad polnud suurepärased juba enne juhtunut."

"2019. aasta maailmameister kaebas reedel, et tema mootor oli kaotanud võimu, mille tõttu kulus järskudes kurvides rohkem aega. Ühel kiiruskatsel oli talesiklaas olnud udune ning üleüldiselt nappis tal enesekindlust. Kui olla otsekohene, siis ei näe me sama Tänakut, kes Toyotas vastastele pika puuga ära tegi," kirjutatakse portaalis.

Teist aastat Lõuna-Korea autotootja meeskonnas sõitva eestlase algus uues tiimis on kulgenud üle kivide ja kändude. Kuigi eelmisel hooajal lõpetas ta kokkuvõttes kolmandana, on ta teeninud kaheksa ralliga ühe etapivõidu ning kahel korral on pidanud katkestama. DirtFishis nähakse varu eelkõige koostöös Hyundaiga.

"Olgu need põhjused sellised, nagu nad on, kuid näib, et Tänaku ja Hyundai koostöö pole veel sujuma hakanud. Vähemalt loodavad nii piloot kui ka meeskond, et praegune pole nende lagi. Tänak on Hyundaiga võitnud kaheksast etapist ainult ühe. Kui ta Toyotaga alustas, võitis ta esimesest kaheksast rallist kaks ning triumfeeris veel järgmisel kahel, et tõsta võitude koguarv neljale," arutletakse portaalis.