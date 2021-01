Tunnustatud ralliajakirjanik andis Tänaku esitusele Monte Carlos karmi hinnangu 

"Ta oli alguses ralli liider, kuid laupäeva hommikul läks kõik täiesti valesti. Üheksandal kiiruskatsel tehtud eksimus põhjustas rehvipurunemise. Kümnendal katsel purunes teine rehv ning kuna kaasas oli ainult üks varuratas, tähendas see seda, et Tänak oli mängust väljas ning lahkub Montest taas punktideta. See polnud hooaja algus, mida tema või ta meeskond oleks oodanud," kirjutas Clark.