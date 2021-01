Soome suusataja selgitas, miks ta Bolšunovi vastu ei rünnanud 

Soomlane selgitas hiljem ajakirjanikele, et valis raja enne keeluala (lõpusirgel ei tohi teatud maalt enam rada vahetada). "Muidugi valisin parempoolse raja, sest siis pidanuks Bolšunov minema tagasi keskele," kirjeldas Mäki taktikat.

Pärast lõpujoont otsustas Bolšunov mitte pidurdada, vaid sõita otse Mäkile sisse. Soomlane paiskus pikali ja vigastas paremat kätt. Eile saabunud röntgenitulemus kinnitas, et luu on terve, kuid paistetus oli jätkuvalt üleval.

"Ta reageeris natuke üle," sõnas Mäki, "See oli nagu hokivõte, see on vale spordiala."