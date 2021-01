Rahvusvaheline olümpiakomitee ähvardas Itaaliat Venemaa saatusega 

Probleem algas sellest, et Itaalia parlament kiitis heaks spordiseaduse eelnõu, millega loodi valitsuse kontrollitav organisatsioon (Sport ja Tervis), mis hakkab jagama raha Itaalia spordialaliitudele. Siiani täitis seda rolli olümpiakomitee.

ROKi hinnangul sekkub Itaalia valitsus sellega kohaliku olümpiakomitee tegevusse, mis on olümpiaharta järgi rangelt keelatud.

Täiendatud kell 14.33: tundub, et Itaalia pääseb karistusest, sest nende valitsus kinnitas täna, et tagab olümpiakomiteele autonoomia. See oli peaminister Giuseppe Conte üks viimaseid tegusid enne tagasiastumist.