Epeenaiskond sai olümpia osas olulise uudise. Kaaberma: loodame parimat ja valmistume halvimaks 

Värske plaani järgi toimub otsustav MK-etapp 19.–23. märtsil Venemaal Kaasanis, esialgu pidanuks too võistlus toimuma aasta varem Hiinas, kuid koroonapandeemia keeras rahvusvahelise vehklemismaailma lukku. Erinevalt mitmest teisest spordialast pole see siiani avanenud.

"See on meil siin juba kolmas või neljas kord, kui asi saab paika," osutab Kaaberma segastele aegadele. "Lihtsalt anti tärmin ja järgmine linn. Aasta aega tagasi oli plaanis Hiinas. Siis oli plaanis Taškendis. Siis tuli plaan, et vähemalt kolm kuud peab saama enne vehelda ja tuleb [sel] kevadel uuesti Hiinas. Nüüd on plaan, et kõik [eelnevad MK-etapid] jäävad ära ja viimane võistlus on Kaasanis. Ja sealgi on klausel, et juhul, kui..."

Teisisõnu, kindel ei saa olla milleski. "Aga peame valmis olema, valmistume Kaasaniks," kinnitas Kaaberma ja lisas. "Kõik on olukorras, kus keegi ei tea midagi. Vähemalt nii palju saime teada, et FIE tahab võistlust korraldada ja Kaasan on loogilisem variant kui Hiinas. Samas, kui Hiina, USA ja Iisrael pannakse lukku, on [osalemis]küsimused üleval."

Keerulist kvalifikatsioonisüsteemi lühidalt kirjeldades hoiab Eesti naiskond praegu olümpiakohta, kuid võib sealt viimase võistlusega ära langeda. Näiteks juhul, kui Egiptus tõuseb 17. kohalt 16 sekka (virtuaalses tabelis kuulub Eestile Aafrika koht, sest selle mandri parim pole üldises edetabelis 16 hulgas) või Ukraina või Prantsusmaa tõuseb meist mööda. Seega on Eestile pigem oluline, et Kaasanis vehkleksid ka need tippkoondised, kel on olümpiapilet juba taskus.

Kas meie vaatevinklist oleks parim, kui viimane MK-etapp jääb üldse ära? "Meie loodame, et oleks sportlik printsiip," vastas Kaaberma. "Kui kõike saab teha normaalses olukorras, siis oleme valmis lahingut andma ja koha eest võitlema. Aga kui neid "kuisid" on liiga palju, siis võib igasugu situatsioone olla. Võib olla nii, et teatud riigid ei saa kohale tulla, aga meie saame ja kõik on hästi. Võib olla ka vastupidi. Kui teadmatust on palju, siis pole asi enam sportlik."

Kuna rahvusvahelisi võistlusi pole eelmisest kevadest saati toimunud, on eestlannad hoidnud end vormis kodumaal veheldes ja aeg-ajalt ühiseid treeningulaagreid korraldades. See on tavarutiinist oluliselt erinev, sest eelnevatel aastatel on Eesti koondis käinud välislaagrites nii eri Euroopa paigus kui ka näiteks USAs.

"Loomulikult on tüütu omavahel teha ja oodata ja vaadata. Loomulikult hakkab see kõigile ajudele, aga selline on olukord. Kõigil on nii," arutles Kaaberma.