Sebastien Ogier: „Liitusin väikesel määral Sennaga – see teeb mind uhkeks.“ 

„See koht on minu jaoks unikaalne väga paljudel põhjustel,“ rääkis Ogier pärast triumfi ajakirjale Autosport. „Senna oli mu iidol ja rekord on endiselt tema nimel. Oma tippmargiga liitusin väikesel määral Sennaga – see teeb mind uhkeks.“

Sebastien Ogier. Foto: Toyota Gazoo Racing

Ogier selgitas, mis on tema pöörase edu võti: „Mul on siin rallil kindlasti mingisugune hea tunne. Ilmselt seetõttu, et sündisin alpides ja mul on mägede ja talviste oludega seos. Sellest rallist üldse algas minu unistus, et olla kunagi rallisõitja.“

Kokku on Ogier võitnud 50 MM-etappi ja selles edetabelis on ta teisel kohal ega möödu ilmselt kunagi Sebastien Loebist, kes noppis 79 triumfi. Ogier lõpetab 2021. aasta lõpus karjääri, kuigi ta on vihjanud, et näiteks Monte Carlos võib ta ka tulevikus startida.

