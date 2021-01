VINGE ŽEST! Kangert suunas enda toetuseks mõeldud raha Otepääle 

„Kuna ma lihtsalt müügist ei olnud huvitatud, saime kaubale, et ettevõtte annetab raha asemel hoopis ühe noortele sobiva maanteeratta. Kaup oli igati aus ja korralik ning 48cm raamiga maanteeratas lubati saata Eestisse. Soovisin, et ratas läheks mõnele värskelt tegevust alustanud klubile, kus enamasti algus raskem ja toetajaid vähem kui juba tegutsevatel klubidel. Konsulteerisin Eesti maanteekoondise treeneritega ja nende soovitusel jäigi sõelale väike, aga tubli ja arenev Otepää rattaklubi. Soovin klubile edu ja loodan, et ratas leiab kasutust. Ühtlasi tänan Heikot, kes ratta „välja võlus“, kohale toimetas ja seeläbi meie kohalikku rattasporti toetas.“

Treener Vosman vastas omalt poolt: „Meie klubi kõigil liikmetel on suur au ja rõõm, et Tanel Kangert on soovinud klubi toetada ning just Otepää Rattaklubi arengusse panustada. Tanel Kangerti ja Heiko Sepa poolt kingitud tipptasemel ratas on lastele väga motiveerivaks nii võistlustel kui ka trennides. Otepääl ja Lõuna-Eestis tegutsev väike rattaklubi on võtnud enda südameasjaks arendada ja pakkuda võimalust lastele ning noortele tegeleda rattaspordiga. Otepää Rattaklubi läheb enda viiendale hooajale vastu täis sportlikku ootust ja võistlushimu.“