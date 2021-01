PÕNEV! Eesti tippklubi palkas Serbia hiiglase 

„Esmamulje on väga hea! Ilm on külm, aga olen sellega juba harjunud. Meeskonnakaaslased on väga meeldivad ja nad kõik räägivad inglise keelt. Treenerid on samuti väga toredad. Sõlmisin FCI Levadiaga oma karjääri esimese profilepingu, soovin end siin tõestada, meeskonda aidata ning mõne aasta pärast järgmise sammu astuda,“ ütles Lukovic, kelle suureks eeskujuks on üks Serbia läbi aegade nimekaim keskkaitsja Nemanja Vidic.