Tennisemaailma tippude salajane sõnasõda: kõike ei pea avalikult kuulutama 

Enne 8. veebruaril algavat Suure Slämmi turniiri sõitsid mängijad Austraaliasse, kus nad peavad kohalike ametivõimude korralduste järgi viibima 14 päeva karantiinis. Kui paljude riikides tohib seda teha oma koduseinte vahel, siis kängurumaal on see lubatud vaid hotellis – niisiis viibivad maailma tippmängijad kaks nädalat just nende kinniste seinte vahel.

Samal teemal Tennis Koroonaviirus murrab: endine maailma esireket ei pruugi Austraalia lahtistel mängida Sellisele olukorrale on lahendust proovinud leida meeste üksikmängu esireket Novak Djokovic, kes esitas kohalikele võimudele palve sportlasi tihedamalt testida ja võimalusel lubada majutuma kohtadesse, kus on ligipääs eraldi tenniseväljakutele. See palve sai eitava vastuse.

Kui Djokovici soovid on juba mõnda aega olnud avalikkuse tähelepanu keskel, siis nüüd rääkis omalt poolt ka meeste üksikmängu teine reket Rafael Nadal. „Mõned peavad kõike selliseid asju adresseerima avalikult, teised meist saavad selle tehtud vaiksemalt nii, et ei pea kõike suure kella külge riputama,“ vihjas 2009. aastal Austraalia lahtised võitnud Nadal, et tema konkurent Djokovic oleks võinud asju ka teisiti ajada, mitte vaid kuulsust taga otsida. „Vähem priviligeeritud mängijate jaoks tehtavad palved on need, mida kõik meist ei pea vajalikuks reklaamida.“