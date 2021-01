Talisport Bolšunovi diskvalifitseerinud eestlane: see oli lihtne otsus! Mart Treial , täna 19:15 Jaga: M

Vihane Aleksandr Bolšunov (punases) äsas Lahti MK-etapi teatesõidu lõpusirgel Soome ankrumehele Joni Mäkile suusakepiga ja rammis ta pärast finišit pikali. Foto: AFP/SCANPIX

Vene murdmaasuusastaari Aleksandr Bolšunovi vägitegudest pühapäevase Lahti MK-etapi teatesõidu lõpus on kuulnud ilmselt iga spordisõber, aga vähem on teada fakt, et venelasele edastas halva uudise karistusest eestlane Robert Peets, kes oli võistluste tehniline delegaat.