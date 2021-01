Maicel Uibo võistleb peagi Tallinnas toimuval rahvusvahelisel mitmevõistlusel 

Meeste seitsmevõistluses on starti oodata 19 meest, sealhulgas kaheksa välisvõistlejat. 7võistluse esinumbriks on põlvamaalane Maicel Uibo, kelle seitmevõistluse isiklik rekord pärineb 2018. aasta Birminghami sise-MM-ilt, kui võitis 6265 punktiga pronksmedali.



Välisvõistlejatest on stardis sakslane Tim Nowak (5906 p), Montenegrot esindav Darko Pešic (5984 p), lätlane Reinis Kregers (5777 p). 6000 punktist tulemust võib oodata ka Vitaly Zhuki poolt Valgevenest, kelle 7-võistluse isiklik tippmark on 5705 punkti.



Tugevamatest Eesti mitmevõistlejatest on stardis Art Arvisto õpilased Risto Lillemets (KJK Saare, 5996) ja Taavi Tšernjavski (SK Elite Sport, 5910). Eestlastest tuleb konkurentsi pakkuma veel Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev, 5804 p).



Naiste viievõistluses on tugevama isikliku rekordiga Eestisse tulemas Anastasiya Mokhnyuk (4745 punkti). Talle pakuvad teiste seas konkurentsi rootslanna Bianca Salming (isiklik rekord 4422 punkti) ja Poola esindaja Adrianna Sulek (4385 punkti).