Valtteri Bottas: mul on täiesti suva, kas Hamilton sõlmib uue lepingu 

Kummalisel kombel on valitsev konstruktorite maailmameister ainuke tiim, kus pole kindel, millised kaks sõitjat sel hooajal nende masinate roolis istuvad. Kui Bottase koht on allkirjastatud, siis mullu maailmameistriks tulnud Lewis Hamilton veel pole allkirja paberile pannud. Ilmselt see lähiajal juhtub, aga miks see nii kaua aega võtab – seda teavad vaid asjaosalised.