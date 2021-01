Sildaru enne X-mängude algust suuri eesmärke ei sea: tahan lihtsalt endaga rahule jääda 

Sildaru on X-mängudel viiendat korda ja seni on tal ette näidata üheksa medalit. Kui ta ühe veel kaela saab, on tema nimel rekord selles osas, kui palju mõni teismeline on endale mainekatel X-mängudel karda noppinud.

X-mänge peetakse nädalavahetusel USAs Aspenis, mis asub Eestist mitme ajavööndi kaugusel. See aga eestlannat ei häiri. „Pole probleeme olnud. Kuna olen siin kuni õhtuni treeningutega hõivatud, siis on lihtne magama jääda ja kuni hommikuni magada,“ nendib ta, et on Ameerika Ühendriikidega harjunud.

Kuivõrd täna meie aja järgi oli Eesti freestyle-suusatajal alles esimene treeningpäev USAs, ei osanud ta tingimuste ega muu kohta väga midagi arvata: „Ära oli esimene rennisõidu treening, aga esimesed pargisõidu ja Big Air hüpete trennid on alles ees. Veel on raske öelda, kuidas ennast tunnen. Kui need trennid ära teen, siis on rohkem aru saada. Eks siin on hästi palju ka uut: näiteks võistlusala on muudmoodi korraldatud ja kui varasemalt said treenereid üles starti kaasa minna, siis tänavu pole see lubatud. See kõik vajab kohanemist.“