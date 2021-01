HAMBUTU RÜNNAK JA PIINLIK KAITSE: Manchester United põrus täielikult 

Korraks juba tundus, et Manchesteri tiim teeb endale sel hooajal omaseks saanud hea lõpu, kuid hoopis Oliver Burke oli see, kes viis võiduni Sheffieldi. Tema väravale eelnes Manchester Unitedi kaitsjatelt hulk eksimusi, mis isegi ei meenutanud tippklubilikku tegutsemist.

Manchester United hoiab tabelis teist kohta, kaotades linnarivaalile Cityle ühe punktiga. Liidritel on üks mäng ka vähem peetud. Tabeli kolmas on leicester City, kes viigistas viimati 1 : 1 Evertoniga. Sheffield on sügaval tabeli põhjas: tegemist oli nende teise võiduga sel hooajal!