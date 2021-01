Sildaru rekordijaht jõuab televaatajateni! Kas eestlanna möödub legendaarsest Shaun White'ist? 

Baltikumi esindab meie üheksakordne X-mängude medalist, 18aastane Kelly Sildaru. Tal on võimalik sel aastal purustada mitu rekordit. Kuna ta osaleb kolmel alal, on üsna tõenäoline, et temast saab enim X-mängude medaleid võitnud teismeline. Hetkel jagab ta rekordit ameeriklaste Shaun White’i and Nyjah Hustoniga. Kaks kuldmedalit teeks Kellyst X-mängude ajaloo kõige võidukama teismelise seitsme kullaga. Ta on hetkel tiitlikaitsja pargisõidus ja rennisõidus.