WRC SUUR TAGASIVAADE: rallimaailma elava legendi must masendus asendus muinasjutulise pakkumisega Toimetas Kaarel Täll , täna 15:22 Jaga: M

GALERII

Jari-Matti Latvala viimane võidukas ralli roolikeerajana: 2018. aasta Austraalia MM-etapp! Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Soome rallilegendist Jari-Matti Latvalast rohkem ralli MM-sarja etapivõite on kirjas vaid üheksal mehel. Ta on kõigi aegade noorim roolikeeraja, kes triumfeeris MM-sarjas. Tema nimel on kokku 209 MM-sarja starti, mis on samuti rekord. Poodiumil on 35aastasest soomlasest enam käinud vaid viis meest. Ometi läks elava legendi sõitjakarjääri lõpp täielikult nässu. Uskumatult masendavale aastale järgnes aga tõeline õnnistus, mis tõmbas soomlase näo naerule. Temast sai Toyota meeskonna boss!