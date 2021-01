MÕNUS TALVEPIDU: millistest reeglitest peab kinni pidama Tartu maratonil? 

· Pealtvaatajatel on keelatud üritusele tulla

Välismaalastel soovitame osaleda virtuaalselt. Kui on siiski soov tulla kohale, peab arvestama välisministeeriumi kodulehel toodud piirangutega ning planeerima reisiperioodi selliselt, et oleks võimalik järgida kehtivaid nõudeid.

Võtame ühendust kõikide osalejatega, kes on end selleks päevaks kirja pannud. Üks alternatiiv on registreerida ümber virtuaalsõidule ning läbida see 14. veebruaril Tartu maratoni rajal. Rajameister teeb selleks päevaks suusaraja valmis samamoodi nagu võistluspäevaks. Virtuaalsõidul saab osaleda 8. veebruarist 14. märtsini.