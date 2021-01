Kalev/Cramo läheb olulisele Ühisliiga mängule vastu mitme põhitegijata 

Kalev/Cramo meeskond on seni peetud kümnest mängust saanud ainsad kaks võitu Minski Tsmoki võistkonna vastu ning sellega ollakse 13 meeskonna seas 11. kohal. Eesti esindusklubi on tugevasti räsinud nii vigastused kui koroonaviirus, ka viimatises 80 : 72 võidumängus Minski vastu tuli hakkama saada nende kolme meheta. Toonas mängus kerkis meeskonna suurimaks korvikütiks hooaja parima mängu teinud lätlane Janis Kaufmanis, kes kogus 23 punkti (kaugvisked 4/7). Silmapaistva esituse tegi 20 punkti ja 12 lauapalliga Maurice Kemp.

Zielona Gora on seni pidanud 15 mängu ning kogunud kaheksa võitu ja seitse kaotust, sealjuures on viimasest kuuest mängust võidetud lausa viis. Jaanuaris on peetud kolm mängu, napp 64 : 65 kaotus tuli vastu võtta Unicsilt ning seejärel on võidetud 80 : 75 Minski Tsmoki võistkonda ja 77 : 64 Avtodori.

Meeskonna kindlaks liidriks on kujunenud Taani koondislane Iffe Lundberg. Suurepärast hooaega tegev 26-aastane ja 193 cm pikkune tagamängija on senistes mängudes kogunud keskmiselt 19,8 puntki, 3,7 lauapalli ja 5,3 resultatiivset söötu. Paremuselt teiseks korvikütiks on meie publikule väga hästi tuntud mees, lätlasest ääremängija Ronalds Freimanis. Kahel hooajal ka Kalev/Cramo särki kandnud palluri keskmisteks näitajateks on olnud 17,3 punkti ja 4,8 lauapalli mängu kohta. Korvialust valitseb 213 cm pikkune USA päritolu keskmängija Geoffrey Groselle, kes on kogunud keskmiselt 15,7 punkti ja 6,6 lauapalli mängu kohta.