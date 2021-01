EKSOOTIKA: Levadiaga liitus Austraalia ründaja Aamir Abdallah Yunis 

Eritrea päritoluga Abdallah Yunis on varem mänginud Austraalia klubides North Lions, Brunswick City, Central Cost Mariners ja Northcote City.

Eelmisel reedel mängis Abdallah Yunis esimese mängu FCI Levadia särgis, lüües Nõmme Kalju vastu värava ning aidates meeskonna 3:1 võidule. "Olen rõõmus, et sain meeskonda aidata ja lõin värava. Positiivne start uuele hooajale on väga oluline. Minu arvates on meil väga soliidne meeskond, mis mängib ründavat jalgpalli – tugev kaitseliin, kogenud keskväljamängijad eesotsas Zakaria Beglarišviliga, rünnakul noored ja kiired mängijad,” lisas ründaja.

Levadia spordidirektori Sergei Pareiko sõnul on Aamir väga tehniline, kiire, hea pallitunnetuse ja meisterliku triblinguoskusega ääreründaja, kes lisab tiimi edurivisse teravust ja tõstab meeskonnasisest konkurentsi. "Loodame, et Aamir kohaneb kiiresti Euroopa jalgpalliga. Tal on silmapaistev potentsiaal ning kõik vajalikud eeldused tõusmaks meie põhikoosseisu mängijaks ning astumaks oma karjääris järgmise sammu tugevamasse välisliigasse," leidis ta.