32aastane laskesuusatamise olümpiavõitja lõpetas tervisehädade tõttu karjääri 

Simon Schempp võitis individuaaldistantsidel 11 MK-etappi ja ühe MM-kulla. Mehe auhinnakapis on 3 erinevat värvi olümpiamedalit, kui ta Sotšist võitis teatesõidus kulla ning Pyeongchangis mass-stardis hõbeda ja teates pronksi.

"Mu selja taga on kümned tuhanded treeningkilomeetrid, lugematud liitrid higi ja palju raskusi. Need tasusid end ära. See oli uskumatult intensiivne, nõudlik, õpetlik, kuid ennekõike suurepärane ja edukas teekond."