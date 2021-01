UURING: Suusahüppekohtunikud soosivad oma rahvusest võistlejaid 

Kui palju annavad kohtunikud oma riigi sportlasele rohkem punkte? Foto: Krumer / Molde University College

Kuigi esmapilgul pole seda palju, siis tuleb arvestada sedagi, et kohtuniku punktisummat ei arvestata, kui see erineb teistest kohtunikest liiga palju ja seega ei tohiks tulemused liiga palju erineda. Kuna ühe hüppe puhul on keskmine standardhälve 0,3 punkti, siis 0,22 punktine kõrvalekalle on töö autorite sõnul päris suur.

Teadlaste sõnul saab võrlduse tuua kohtunike kallutatuse ja nn korruptsioonitaju indeksi vahel – mida korrumpeerunum on riik korruptsiooniindeksi järgi, seda suurem on kohtunike kalduvus eelistada kaasmaalasi. Nende väitel see ei tähenda, et kohtunike otsuste taga oleks korruptsioon, vaid neis riigis on reeglite rikkumine enam aktsepteeritud.