Kas osa dopinguloo süüdlasi pääsebki puhtalt? "Kuna raha ei haise, siis ei taheta halbu sponsoreid torkida." 

„Praegu jääb mulje, et kaasatud on vaid valgussõõris asuvad inimesed, aga süüdlasi on kaardil rohkem. Osa on selliseid, keda pole mainitud, kuid nad on selgelt olemas. Kuna me ei taha olukorda puhtaks saada, siis sinna nad jäävadki. Rahaomanikud pole lollid – nad teavad, kuhu oma vahendeid suunavad. Sportlased ja teised treenerid ei ole rumalad, sest nad näevad, mis toimub. Oma mugavuse ja bisnisi võtmes mõtlesid ettevõtjad ja muud asjaosalised, et okei ja laseme teha,“ kommenteeris spordibioloogia professor Port lisaks avaldatud Alaveri toimiku osi, millest selgus suusataja Karel Tammjärve ja rahastajate suurem roll.