Talisport Müsteerium: mis juhtus Rootsi meeste suusakoondisega?

Lahti MK-etapil oli Rootsi parim Jens Burman, kes lõpetas meeste suusavahetusega sõidu üheksandana. Foto: imago images / Scanpix

2010. aastal võitis Rootsi meeste murdmaasuusakoondis Vancouveri olümpiamängudelt kokku kaks kuld- ja kaks pronksmedalit. Seejärel on hakanud tiitlivõistlustel medalisaldo järjest hääbuma. 2017. aasta Faluni MMil jäi teatesõidu kolmas koht ainsaks korraks, mil poodiumile jõuti, Pyeongchangi OMil ja tunamullu Seefeldis jäeti nad üldse tühjade pihkudega. Kohaliku suusaeksperdi Ludvig Holmbergi arvates on nende ebaedu väga mõistatuslik, arvestades, et naiste koondisel läheb tunduvalt paremini ning ka laskesuusatamises ollakse konkurentsivõimelisemad.