Tänak leppis karmi karistusega: FIAga on mõttetu võidelda 

"Mu esimene reaktsioon oli, et see on päris karm. Ma ei teadnud, et mulle midagi sellist määratakse, kui aus olla. Ütleksin, et see, et katkestama pidin, oli juba üsna karm. Sain [tingimisi] keelu selle eest, et sõitsin, tõsi, avalikul teel tühja rehviga 50 km/h, aga küllaltki ettevaatlikult ega teinud midagi hullumeelset. Teised sõitsid lahtiste kiivririhmadega kiiruskatsel, sellel võivad olla fataalsed tagajäjred. Näib, et inimelu on väärt 400 eurot, võrreldes sellega, mida meie tegime, lausus Tänak portaalile DirtFish.