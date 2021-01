Tenniseliidu peasekretär: loomulikult on Toomas Annuse otsus hoop spordile 

"Uudis on nii värske, mis mõtteid siin ikka on," sõnas ta telefonitsi. "Merko on olnud viimastel aastatel väga tugev tenniseliidu ja tennise toetaja. Ikkagi suurtoetaja.

Loomulikult on see hoop spordile, aga ma ei ütle, et liidu majandustegevusele, sest toetus on reaalselt seotud eri projektidega, näiteks Merko Estonian Openiga (juulis Pärnus toimuv ITFi turniir – M. T.). Eks alternatiivi leidmine saab olema keeruline."

Kui suur hoop see on? "Raske öelda. Teeme endast oleneva, et planeeritud tegevused saaksid jätkuda. Pole kahtlust, et see mõjutab, aga mis moodi, on raske öelda, sest uudis on nii värske. Toetus oli reaalne raha reaalse tegevuse jaoks. Täna viie minutiga öelda, kust tuleb alternatiiv, on ilmvõimatu," sõnas Hint.