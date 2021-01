Jalgratturite liidu peasekretär Annuse otsusest: see tekitab eelarvesse augu ja probleeme 

Jalgrattaliidu peasekretär Urmas Karlson selgitas, et nende puhul oli Merko seotud ühe projektiga – ehitusfirma toetas maanteesõidu Eesti meistrivõistlusi, mille eelarvest täitis umbes 30%.

"Eesti meistrivõistlused ei saa ära jääda," jätkas ta. "Küsimus on, et mis kvaliteediga me neid teeme. Igal juhul üritame neid võimalikult kvaliteetselt teha, aga hetkel ei oska isegi midagi prognoosida. Eks me omakeskis arutame, et kuidas edasi."

Kui halvas olukorras midagigi head otsida, siis rattaliidule tuli teade hooajavälisel ajal. "Kui juba oleksid kulud tehtud, siis oleks päris keeruline. Ka selliseid olukordi on tulnud ette, kus asjad on tehtud ja kate kaob ära," selgitas Karlson. "Selles mõttes pole see asi nii valus, meil on aega atra seada ja uusi lahendusi leida."

Karlsoni sõnul mõistab ta Annuse otsust. Ettevõtjad toetavad sporti suuresti heast tahtest ja mitte kellelgi pole toetamise kohustust.